Бригады "скорых" начали обучать оказанию помощи в случае химической и ядерной опасности

13:25 06 сентября Киев, Украина

В Украине около 10% бригад экстренной медицины были переобучены и переформатированы на помощь в случае химической, биологической и ядерной опасности.



Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин .



Речь идет о специально обустроенных бригадах, которые имеют антидоты, костюмы или средства индивидуальной защиты для оказания помощи пострадавшим в зоне поражения.

“Полностью готовы, например, к применению оружия массового поражения почти невозможно. Сейчас мы больше фокусируемся на том, чтобы подготовить систему, чтобы она могла быстро обнаруживать любые риски", – заявил Кузин.

По его словам, в некоторых регионах уже прошли тренинги для специалистов по дозиметрии и радиационной защите. Основная функция таких специалистов – обеспечить эффективное реагирование в области.



Кузин также отметил, что в Днепре были проведены учения, в рамках которых отрабатывали эвакуацию населения в случае аварийной ситуации на Запорожской АЭС. Каждое общество устанавливает свои схемы оповещения населения – от громкоговорителей до дворовых чатов или объявлений.