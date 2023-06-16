"Борщи-соседи": в Украине отреагировали на очередное бульбаИПСО

18:02 07 июня Киев, Украина

На границе с Украиной пограничники беларуси, чтобы переманить наших защитников, применили "запрещенную гастрономическую тактику".

"Коллеги" пограничники записали аудиопослание, главным лейтмотивом которого, стали похожие кулинарные традиции, в частности речь идет о борще

"беларуский и украинский борщ очень похожи между собой. Безусловно, есть незначительные отличия. К украинскому борщу, как правило, добавляют фасоль. А в беларуском борще больше картошки. Но, тем не менее, и то, и другое – это практически один и тот же борщ", - говорится в сообщении.

Кроме того, женский голос говорит, что украинский и беларуский борщ – "борщи-соседи и борщи-родственники", а в Европе нет ничего похожего.

"Вот почему борщ - это не только вкусно и питательно, это еще и одна из основ нашей общей восточнославянской идентичности. Борщ - это то, что нас объединяет. Помните об этом, товарищи! И когда вам больше не будет из чего готовить ваш борщ, переходите на нашу сторону, попробуйте наш, беларуский борщ. Не пожалеете!" - отмечается в сообщении.

На этот гастрономический выпад беларусов отреагировали главный украинский борец за борщ шеф-повар Евгений Клопотенко и Госпогранслужба Украины.

"беларуское ИПСО активизировалось и они сразу пошли с козырей — рассказывая нам о родстве из-за еды. Есть уточнение: а если у вас вроде бы есть такой похожий борщ, то почему вы продолжаете есть русские щи, которые уже давно прокисли? Подумайте об этом. А если подумаете, то дальше еще тема для размышления: о культурном наследии народа и его идентичности. Что произошло с вашим языком – думаю не надо напоминать. Мы же свой оберегаем, а традиционную кухню возрождаем, чтобы не повторить вашу судьбу. Если, наконец, сбросите диктатуру в своей стране и станете соревноваться на стороне добра, то можем мы и вам потом поможем в кулинарных вопросах, а дегустаторами пригласим Беларускмй Добровольческий Корпус. Они – отличный референс для вас по тому, что такое «дружественные народы». п.с. Угрожаться украинцам голодом, агитируя вернуться в совок — очень иронично конечно. Особенно этим голосом заучки. Садитесь, два.", - написал Клопотенко.

Украинские пограничники также дали достойный ответ беларусам, отметив, что сколько бульбы в "щи" не добавляй, получается "союзная похлебка"...

"Новый председатель беларуских пограничников решил, что накормленные подчиненные – лучше, чем вооруженные! Поэтому пока техника в боксах, бульбаИПСО всем составом рвануло переписывать рецепт украинского борща на беларуский мотив! Однако, сколько бульбы в "щи" не добавляй, получается "союзная похлёбка" … Одним словом, хорошая попытка, но НЕТ!" – отреагировали на циничную акцию беларуских пограничников в ГПСУ.

Сейчас беларуские пограничники слушают записанное защитниками украинской границы обращение на беларуском языке, в котором исчерпывающе объясняется, что же не так с "беларуским борщом".