Борьба с коррупцией в Украине: мнение граждан и динамика изменений

Более половины украинцев видят попытки преодолеть коррупцию в стране. В то же время, треть респондентов считают ситуацию безнадежной.
Об этом свидетельствуют результаты опроса
, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)
.
"Большинство украинцев – 59% – считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией и положительные сдвиги, о чем, в частности, свидетельствуют последние новости о задержании и арестах. В то же время существенная доля респондентов выбирали вариант ответа, что последние дела являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины и положительных изменений нет" (34%)", — говорится в пресс-релизе КМИС.
Отмечается, что ранее КМИС не задавал вопрос в такой формулировке, поэтому трудно однозначно говорить о динамике настроений. Однако отмечается, что зимой 2022-2023 годов институт проводил опрос о состоянии коррупции и одним из вопросов было: "Как вы считаете, насколько эффективно органами власти Украины ведется борьба с коррупцией?".
"Если в 2018 году 25% ответили "скорее эффективно", то зимой 2022-2023 года - 50%. Поэтому мы можем осторожно предполагать, что сейчас мнения украинцев о борьбе с коррупцией более оптимистичны, чем были до полномасштабного вторжения (и по сравнению с тем) , что было до Революции Достоинства)", - говорится в пресс-релизе.
Социологи также отмечают, что с Запада на Восток становится меньше тех, кто считает, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией. Хотя при этом в других регионах, кроме Востока, больше тех, кто положительно оценивает ситуацию, чем оценивающих негативно. Так, на Западе 65% считают, что борьба есть, а против - 32%, которые, напротив, считают Украину "безнадежно коррумпированной". В Центре соотношение 60% против 34%, на Юге – уже 53% против 40%. На Востоке уже немного больше негативно оценивающих ситуацию – 49% против 45%, которые считают, что борьба с коррупцией есть.
"Критические оценки ситуации с коррупцией связаны с более высокой готовностью к территориальным уступкам. Так, среди негативно оценивших ситуацию 25% готовы к территориальным уступкам, в то время как среди тех, кто видит положительные сдвиги – 4%. Итого с этим, даже среди тех, кто критически воспринимает ситуацию с коррупцией, подавляющее большинство (66%) выступают против территориальных уступок (среди положительно оценивающих ситуацию – 88% против уступок)", — подчеркивают социологи.
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