Борьба с коррупцией в Украине: мнение граждан и динамика изменений

13:56 25 октября Киев, Украина

Более половины украинцев видят попытки преодолеть коррупцию в стране. В то же время, треть респондентов считают ситуацию безнадежной.

Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)

"Большинство украинцев – 59% – считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией и положительные сдвиги, о чем, в частности, свидетельствуют последние новости о задержании и арестах. В то же время существенная доля респондентов выбирали вариант ответа, что последние дела являются свидетельством "безнадежной коррумпированности Украины и положительных изменений нет" (34%)", — говорится в пресс-релизе КМИС.

Отмечается, что ранее КМИС не задавал вопрос в такой формулировке, поэтому трудно однозначно говорить о динамике настроений. Однако отмечается, что зимой 2022-2023 годов институт проводил опрос о состоянии коррупции и одним из вопросов было: "Как вы считаете, насколько эффективно органами власти Украины ведется борьба с коррупцией?".

"Если в 2018 году 25% ответили "скорее эффективно", то зимой 2022-2023 года - 50%. Поэтому мы можем осторожно предполагать, что сейчас мнения украинцев о борьбе с коррупцией более оптимистичны, чем были до полномасштабного вторжения (и по сравнению с тем) , что было до Революции Достоинства)", - говорится в пресс-релизе.

Социологи также отмечают, что с Запада на Восток становится меньше тех, кто считает, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией. Хотя при этом в других регионах, кроме Востока, больше тех, кто положительно оценивает ситуацию, чем оценивающих негативно. Так, на Западе 65% считают, что борьба есть, а против - 32%, которые, напротив, считают Украину "безнадежно коррумпированной". В Центре соотношение 60% против 34%, на Юге – уже 53% против 40%. На Востоке уже немного больше негативно оценивающих ситуацию – 49% против 45%, которые считают, что борьба с коррупцией есть.