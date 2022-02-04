Борьба с домашним насилием: в Украине запустили вайбер-канал Stop Abuse

16:52 13 Май Киев, Украина

В Украине был запущен вайбер-канал Stop Abuse для борьбы с домашним насилием, где можно будет найти контакты служб, где можно получить помощь, советы и информацию о новых законах и инициативах.

Куда бежать, если меня бьет муж? А если отец или мать? Мне кажется или я страдаю от психологического насилия со стороны жены? На эти и другие вопросы теперь можно найти ответы в новом вайбер-канале Stop Abuse Ukraine. Это сообщество, основанное в рамках всеукраинской информационной кампании по борьбе с домашним насилием " Мне кажется ".



Вайбер канал Stop Abuse Ukraine стал следующим шагом кампании. Его цель - комплексно проинформировать об одной из главных проблем в Украине, научить распознавать насилие и сформировать нулевую толерантность общества к обидчикам.



Найти верифицирован вайбер канал можно с помощью поиска в мессенджере под названием Stop Abuse Ukraine.



Ежегодно почти 2 млн украинцев страдают от домашнего насилия. Чтобы привлечь внимание общества к проблеме и впечатляющей статистики, инициаторы кампании "Мне кажется" также запустили серию рекламных плакатов.

Билборды и ситилайты "Хватит молчать" появились на улицах Киева.