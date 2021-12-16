Бомжа на такси отвезли помыться. Везли в багажнике

Движимый состраданием, таксист отвез бездомного мужчину помыться. Необычность поступка в том, что отвез он бомжа в багажнике автомобиля и не в баню, а на мойку для автомобилей. На мойке пассажира обслужили, использовав соответствующие моющие средства для машин. Никто не узнал бы о добром таксисте из Волновахи, не выложи он в соцсети видео, которое при этом снимал.

Журналисты нашли на вокзале пострадавшего 38-летнего бездомного по имени Геннадий. Он рассказал, что сам попросил водителя помыть его, так как не имеет родных и дома. При помощи полиции удалось найти и самого таксиста. Он утверждает, что злого умысла в содеянном не имел - просто решил помочь человеку, а о видео жалеет.

"Воняет, Его из магазинов постоянно выпроваживают. Говорит: "Отвезите меня помыть". Ну куда я его посажу в машину? Я ему говорю "Хочешь в багажник?" Он говорит: "Я поеду, пожалуйста, отвези", - рассказал водитель Николай Мугла.

Однако в ходе расследования оказалось, что в соцсети есть отдельная страница с видео издевательств над бомжом Геннадием, сейчас правоохранители донецкой области закрыли дело по просьбе самого бездомного.

Отметим, власти Львова в прошлом году поручили организовать еженедельные купания бездомных в бане.