 «Большое строительство»: в Кривом Роге начата реконструкция стадиона

14:29 05 Апрель Киев, Украина

В рамках программы «Большое строительство» , в соответствии со стандартам ФИФА и УЕФА, начата реконструкция стадиона «Металлург» в Кривом Роге.

Это будет современная, качественная и безопасная арена, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«В этом году по программе президента «Большое строительство» в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект - «Металлург» в Кривом Роге. Работы уже начались», - рассказал первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.

В ОГА отмечают, что за полувековую историю «Металлург» получил добрую славу, на нем проходили легендарные матчи. Затем стадион долгое время стоял заброшенный, а трибуны находились в аварийном состоянии.

«Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан. Начата масштабная реконструкция - очень важное событие для Кривого Рога. Хочется, чтобы стадион «Металлург» стал одной из лучших арен области и настоящей гордостью горожан. А еще хорошей базой для развития спорта», - сказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.

Поле обновленного стадиона будет с «живым» газоном. Со специальной системой полива и подогрева. Построят новые трибуны на 19 тыс. зрителей. Предусмотрены и места для людей с инвалидностью. Установят мощные прожекторы для освещения, электронные табло.