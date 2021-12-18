 «Большое строительство»: в Кривом Роге начата реконструкция стадиона

Это будет современная, качественная и безопасная арена, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
«В этом году по программе президента «Большое строительство» в области строим бассейны и реконструируем стадионы. Самый масштабный проект - «Металлург» в Кривом Роге. Работы уже начались», - рассказал первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов.
В ОГА отмечают, что за полувековую историю «Металлург» получил добрую славу, на нем проходили легендарные матчи. Затем стадион долгое время стоял заброшенный, а трибуны находились в аварийном состоянии.
«Мы с друзьями ходили сюда на матчи. Это было традицией горожан. Начата масштабная реконструкция - очень важное событие для Кривого Рога. Хочется, чтобы стадион «Металлург» стал одной из лучших арен области и настоящей гордостью горожан. А еще хорошей базой для развития спорта», - сказал народный депутат Украины Юрий Корявченков.
Поле обновленного стадиона будет с «живым» газоном. Со специальной системой полива и подогрева. Построят новые трибуны на 19 тыс. зрителей. Предусмотрены и места для людей с инвалидностью. Установят мощные прожекторы для освещения, электронные табло.
«Давно ждали реконструкцию. После ее завершения стадион станет главной тренировочной базой и футбольной ареной города», - отметил президент ФК «Кривбасс» Константин Караманиц.
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