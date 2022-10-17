Большинство украинских переселенцев планируют вернуться домой

16:01 17 октября Киев, Украина

Абсолютное большинство (85%) украинцев, ставших внутренними переселенцами (ВПЛ) из -за полномасштабного вторжения россии, намерены вернуться домой, свидетельствует опрос группы «Рейтинг».



Из них 21% планирует вернуться домой в ближайшее время, 19% - подождут, 45% - вернутся уже после завершения войны.



Только 6% опрошенных отметили, что уже не вернутся домой.



По сравнению с июлем возросло количество тех, кто планирует возвращаться немедленно, и уменьшилось количество тех, кто вернется после войны или вообще не вернется.

По данным исследования, продолжается также постепенное возвращение людей в места работы. 38% из тех, кто работал до войны, вернулись на свои рабочие места в обычном режиме, 18% – работают дистанционно, 7% – нашли новое место работы. В то же время треть опрошенных до сих пор не работает.