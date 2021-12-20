Большинство украинцев за вступление в НАТО и ЕС

16:45 13 Август Киев, Украина





Отмечается, что "за" вступление в Евросоюз готовы проголосовать 57,7% опрошенных, "против" - 26,9%. 5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в референдуме.



Центр "Социс" и Центр Разумкова провели совместный, социологический опрос , который показал, что больше половины украинцев поддерживают вступление в НАТО и Евросоюз.Отмечается, что "за" вступление в Евросоюз готовы проголосовать 57,7% опрошенных, "против" - 26,9%. 5,8% респондентов заявили, что не принимали бы участия в референдуме.

В то же время за вступление Украины в НАТО на референдуме отдадут свои голоса 47,7% респондентов, против проголосовали бы 32,8%. Не принимали бы участия в референдуме 6,5% опрошенных.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью "face-to-face" по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей, по таким показателям как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего было опрошено 4000 респондентов в возрасте старше 18 лет.