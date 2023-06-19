Большинство украинцев стремятся к изменению центральной власти после войны

14:53 19 июня Киев, Украина

Подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральной власти на том или ином уровне после победы Украины в войне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы изменить парламент после победы. Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.

В то же время меньше респондентов - 23% - хотели бы после победы сменить президента.
"Украина является ярким примером "эффекта сплачивания вокруг флага": хотя поддержка действий центральной власти постепенно снижалась перед началом 2022 года, однако после широкомасштабного вторжения населения "расставило приоритеты" и сейчас мы видим в целом высокую поддержку действий власти для достижения Победы", — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.
В то же время он отметил, что, несмотря на то, что украинцы сплотились для отпора врагу, это не значит, что они готовы "закрыть глаза на злоупотребление или некомпетентность определенных политиков или чиновников".