Большинство украинцев стремятся к изменению центральной власти после войны

14:53 19 июня Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты



Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы изменить парламент после победы. Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.



В то же время меньше респондентов - 23% - хотели бы после победы сменить президента. Подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральной власти на том или ином уровне после победы Украины в войне.Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы изменить парламент после победы. Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.В то же время меньше респондентов - 23% - хотели бы после победы сменить президента.

Украина является ярким примером "эффекта сплачивания вокруг флага": хотя поддержка действий центральной власти постепенно снижалась перед началом 2022 года, однако после широкомасштабного вторжения населения "расставило приоритеты" и сейчас мы видим в целом высокую поддержку действий власти для достижения Победы", — прокомментировал результаты опроса исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

В то же время он отметил, что, несмотря на то, что украинцы сплотились для отпора врагу, это не значит, что они готовы "закрыть глаза на злоупотребление или некомпетентность определенных политиков или чиновников".