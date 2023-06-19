Большинство украинцев стремятся к изменению центральной власти после войны

Подавляющее большинство украинцев (73%) поддерживают обновление центральной власти на том или ином уровне после победы Украины в войне.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы изменить парламент после победы. Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.
В то же время меньше респондентов - 23% - хотели бы после победы сменить президента.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Наибольший запрос на обновление касается Верховной Рады – 69% респондентов хотели бы изменить парламент после победы. Далее следует правительство – его хотели бы сменить 47% респондентов.
В то же время меньше респондентов - 23% - хотели бы после победы сменить президента.
В то же время он отметил, что, несмотря на то, что украинцы сплотились для отпора врагу, это не значит, что они готовы "закрыть глаза на злоупотребление или некомпетентность определенных политиков или чиновников".
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