Большинство украинцев сочтут победой возвращение всех территорий — опрос

16:37 29 августа Киев, Украина





Об этом свидетельствуют результаты



В частности, увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с россией. 34,3% респондентов считают, что война Большинство украинцев сочтут победой в войне возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года.Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне 2023 года.В частности, увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с россией. 34,3% респондентов считают, что война

продлится полгода — год, и 42% считают, что война будет длиться больше года.

83,5% опрошенных считают, что нашей победой станет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Остальные содержательные варианты не набирают даже 5%.