Большинство украинцев сочтут победой возвращение всех территорий — опрос

Большинство украинцев сочтут победой в войне возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне 2023 года.
В частности, увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с россией. 34,3% респондентов считают, что война
Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии по заказу Института социологии НАН Украины в июне 2023 года.
В частности, увеличивается количество респондентов, ориентирующихся на длительную войну с россией. 34,3% респондентов считают, что война
продлится полгода — год, и 42% считают, что война будет длиться больше года.
83,5% опрошенных считают, что нашей победой станет возвращение всех территорий Украины в границах 1991 года. Остальные содержательные варианты не набирают даже 5%.
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