Большинство украинцев против второго срока Зеленского

15:35 02 Декабрь Киев, Украина

58,2 процента украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Украины Владимира Зеленского на второй срок, а 34,3 процента – за.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) после пресс-конференции Зеленского, на которой он заявил, что решение о втором сроке будет приниматься на основе поддержки со стороны народа Украины.