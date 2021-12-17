Большинство украинцев против второго срока Зеленского

58,2 процента украинцев не поддерживают идею баллотирования президента Украины Владимира Зеленского на второй срок, а 34,3 процента – за.
Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) после пресс-конференции Зеленского, на которой он заявил, что решение о втором сроке будет приниматься на основе поддержки со стороны народа Украины.
КМИС также спросил у респондентов об отношении к дистанционному онлайн-голосованию на выборах, о работе вопроса которого Зеленский говорил на пресс-конференции. 65,9 процента высказались против такой инициативы из-за страха фальсификаций в пользу власти, 29 процентов - за.
Социологи поинтересовались мнением людей по поводу эффективности Зеленского как Верховного главнокомандующего в случае полномасштабного вторжения России в Украину. 51,6% респондентов считают, что президент не будет способен сработать эффективно и организовать оборону страны. 35,9 процента – противоположного мнения.
За введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск у границы Украины высказались 32,8 процента респондентов, против - 58,1 процента.
По данным КМИС, бойкот пропрезидентской партией "Слуга народа" телеканалов "Украина" и "Украина 24", принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову, считают справедливым "из-за предвзятости каналов" 20,2 процента респондентов. В то же время, 49,6 процента считают, что в основе этого решения лежит "нетерпимость к критике".
Намерения властей по деолигархизации 36 процентов опрошенных воспринимают как популистский шаг для повышения рейтинга. 20,7 процента респондентов считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы. 18 процентов высказывают мнение, что это искреннее стремление к справедливости и решению, которое позволит стать Украине успешнее.
КМИС отмечает, что о срыве спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании "Вагнер" знают 65,7 процента опрошенных. Главными причинами срыва респонденты считают "слив" информации высшим политическим руководством Украины (37,4 процента) и недостаток профессионализма и ошибки власти (20,3 процента).
КМИС проводил опрос 26-29 ноября по методу телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не вошли аннексированный Россией Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1203 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2 процента.
Напомним, что в среду, 1 декабря, Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной Раде Украины.
Социологи поинтересовались мнением людей по поводу эффективности Зеленского как Верховного главнокомандующего в случае полномасштабного вторжения России в Украину. 51,6% респондентов считают, что президент не будет способен сработать эффективно и организовать оборону страны. 35,9 процента – противоположного мнения.
За введение военного положения в ответ на наращивание Россией войск у границы Украины высказались 32,8 процента респондентов, против - 58,1 процента.
По данным КМИС, бойкот пропрезидентской партией "Слуга народа" телеканалов "Украина" и "Украина 24", принадлежащих бизнесмену Ринату Ахметову, считают справедливым "из-за предвзятости каналов" 20,2 процента респондентов. В то же время, 49,6 процента считают, что в основе этого решения лежит "нетерпимость к критике".
Намерения властей по деолигархизации 36 процентов опрошенных воспринимают как популистский шаг для повышения рейтинга. 20,7 процента респондентов считают это попыткой взять под контроль принадлежащие олигархам телеканалы. 18 процентов высказывают мнение, что это искреннее стремление к справедливости и решению, которое позволит стать Украине успешнее.
КМИС отмечает, что о срыве спецоперации по задержанию бойцов частной военной компании "Вагнер" знают 65,7 процента опрошенных. Главными причинами срыва респонденты считают "слив" информации высшим политическим руководством Украины (37,4 процента) и недостаток профессионализма и ошибки власти (20,3 процента).
КМИС проводил опрос 26-29 ноября по методу телефонного интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В выборку не вошли аннексированный Россией Крым, а также отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1203 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,2 процента.
Напомним, что в среду, 1 декабря, Зеленский выступил с ежегодным посланием Верховной Раде Украины.
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