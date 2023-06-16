Большинство украинцев почувствовали ухудшение экономического положения

16:13 08 июня Киев, Украина

Опрос социологической группы 'Рейтинг' свидетельствует о том, что большинство украинцев ощутили ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, однако украинцы сохраняют оптимистические ожидания относительно будущей экономической ситуации и своего благосостояния.

По данным опроса, 59% украинцев почувствовали ухудшение собственного экономического положения за последние полгода, в 35% оно не изменилось, только 6% почувствовали улучшение. Оценки положения в Украине в целом хуже: 75% почувствовали ухудшение, 14% говорят об отсутствии изменений, 8% об улучшении.



Несмотря на это, говоря об экономике страны в будущем, у респондентов больше положительных надежд: 35% ожидают улучшения, 28% — думают, что ничего не изменится, 26% ожидают ухудшения.



Что касается личной ситуации – то 31% надеются, что в следующем году их личное экономическое положение улучшится, 39% считают, что оно не изменится, 17% – имеют пессимистические взгляды на этот счет.



Как отмечают социологи, хотя количество испытывающих улучшение в динамике не увеличилось, однако по сравнению с ситуацией год назад, негативные оценки несколько уменьшились (с 75% в июле 2022 до 59% сейчас) за счет увеличения категории тех, кто констатирует отсутствие изменений .



Так же снизились и негативные оценки положения в Украине (с 36% до 26%) вместе с увеличением числа не заметивших изменений. Также в вопросе будущих ожиданий и относительно себя, и относительно страны наблюдается увеличение количества ожидающих стабильности и уменьшение ожидающих ухудшения.



Согласно опросу, лучшие оценки состояния собственного экономического положения наблюдаются среди жителей мероприятия, младших респондентов, работающих и особенно тех, кто нашел новую работу. Почти такие же тенденции и в оценке будущего. В оценках экономики Украины не заметно особых разниц в демографических группах.