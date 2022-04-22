Большинство шведов поддерживают вступление страны в НАТО

Согласно опросу, проведенному институтом общественного мнения Novus Institute, за вступление Швеции в НАТО высказались 51% граждан страны. Еще неделю назад их было 45%
Об этом пишет BFM TV.
Опросы других социологических структур также показывают склонность большинства шведов к вступлению в альянс.
На сдвиг в общественном мнении влияет вторжение России в Украину, а также дебаты о членстве в НАТО в соседней Финляндии, где в среду парламент начал обсуждение этого вопроса, сообщает Novus Institute. В случае вступления этой страны в НАТО, присоединение к альянсу поддержат 64%.
Правительство Финляндии на прошлой неделе вручило парламентариям «белую книгу», где оцениваются последствия членства в НАТО. В отчете подчеркивается, что без членства в альянсе Финляндия «не имеет гарантий безопасности, несмотря на то, что в настоящее время является его партнером».
Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила на прошлой неделе свою шведскую коллегу Магдалену Андерссон и отметила, что две страны, которые являются партнерами НАТО, хотя официально не являются участниками альянса, продвигаются вперед в вопросе членства.
На сдвиг в общественном мнении влияет вторжение России в Украину, а также дебаты о членстве в НАТО в соседней Финляндии, где в среду парламент начал обсуждение этого вопроса, сообщает Novus Institute. В случае вступления этой страны в НАТО, присоединение к альянсу поддержат 64%.
Правительство Финляндии на прошлой неделе вручило парламентариям «белую книгу», где оцениваются последствия членства в НАТО. В отчете подчеркивается, что без членства в альянсе Финляндия «не имеет гарантий безопасности, несмотря на то, что в настоящее время является его партнером».
Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила на прошлой неделе свою шведскую коллегу Магдалену Андерссон и отметила, что две страны, которые являются партнерами НАТО, хотя официально не являются участниками альянса, продвигаются вперед в вопросе членства.
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