Большинство раненых военнослужащих Украины беспокоят перспективы послевоенной жизни

Опрос, проведенный компанией Gradus Research выявил, что 72% раненых украинских военнослужащих испытывают страх, что государство забудет о них после возвращения в гражданскую жизнь.
По данным опроса, основной причиной страхов послевоенной жизни является забвение государством ветеранов после войны (72%). Также более половины опрошенных боятся, что не смогут найти работу (55%) и не смогут привыкнуть к мирной жизни (49%).
Еще 35% военных считают, что ранения, полученные ими во время войны, может повлиять на отношение со стороны окружения.
Еще 35% военных считают, что ранения, полученные ими во время войны, может повлиять на отношение со стороны окружения.
Опрос проводился для выявления наибольших точек боли и проблем, связанных с лечением, прохождением ВЛК и МСЭК, а также для выявления базовых потребностей военных. Опрос проводился в формате тестирования.
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