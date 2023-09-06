Большинство раненых военнослужащих Украины беспокоят перспективы послевоенной жизни

17:22 15 августа Киев, Украина

Опрос , проведенный компанией Gradus Research выявил, что 72% раненых украинских военнослужащих испытывают страх, что государство забудет о них после возвращения в гражданскую жизнь.

"Мы проанализировали барьеры и потребности раненых военнослужащих на всех этапах их пути при контакте с соответствующими сервисами: от эвакуации до возвращения на службу или увольнением. Для комплексного анализа были привлечены две целевые аудитории – собственно военнослужащие, получившие ранения во время боевых действий, и их семьи, а также представители воинских частей и лечебных учреждений", — говорится в сообщении Gradus Research.

По данным опроса, основной причиной страхов послевоенной жизни является забвение государством ветеранов после войны (72%). Также более половины опрошенных боятся, что не смогут найти работу (55%) и не смогут привыкнуть к мирной жизни (49%).



Еще 35% военных считают, что ранения, полученные ими во время войны, может повлиять на отношение со стороны окружения.

Опрос проводился для выявления наибольших точек боли и проблем, связанных с лечением, прохождением ВЛК и МСЭК, а также для выявления базовых потребностей военных. Опрос проводился в формате тестирования.