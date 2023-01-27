Большинство немцев поддерживают передачу танков Украине

17:15 27 января Киев, Украина

54% германских избирателей поддерживают решение правительства Германии отправить Украине танки Leopard 2, свидетельствуют данные опроса , проведенного общественным вещателем Германии ZDF.

38% немцев выступили против.

Больше всех решение по "Леопардам" поддерживают сторонники "Зеленых" (75), ХДС/ХСС (64%), Социал-демократической партии Германии (61%) и Свободной демократической партии (55%). Против выступают сторонники правопопулистской "Альтернативы для Германии" (89%) и большинство поклонников левых (57%).



Наблюдается отличие в настроениях и среди жителей разных регионов государства. Если на западе поставку основных боевых танков поддерживают большинство (за: 59%, против: 33%), то на востоке респонденты преимущественно отвергают это решение (за: 35%, против: 57%).



По поводу последствий решения правительства Германии среди немцев нет единства: 48% считают, что предоставление Украине танков повысит риск нападения россии на западные страны, однако столько же, 48%, не выражают обеспокоенность по этому поводу.

"Особенно часто о таком риске говорят сторонники "Альтернативы для Германии" (75%), реже всего - сторонники "Зеленых" (33%)", - говорится в сообщении.

Опрос проводился методом телефонного интервью 24-26 января. Во время него исследователи опросили 1345 избирателей Германии.