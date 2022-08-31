Больше половины жителей Финляндии высказались за прекращение выдачи турвиз гражданам рф

Согласно опросу, проведенному финской вещательной корпорацией Yle, больше половины жителей Финляндии (58%) высказались за прекращение выдачи туристических виз гражданам России. Против оказались лишь 24% опрошенных. Затруднились с ответом 18%.
Чаще других введение ограничений поддерживали жители северной и восточной частей Финляндии, состоятельные мужчины в возрасте 50-64 лет, а также приверженцы идей Шведской народной партии и партии «Власть принадлежит народу».
Противниками инициативы в основном стали молодые люди 25-34 лет, женщины, сторонники консервативной Коалиционной партии и националистической «Истинные финны».
Глава консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера ранее говорила, что есть несколько вариантов ограничений туризма из россии. Само министерство поддерживает путь следования законами Евросоюза и правилами Шенгенской зоны, которые запрещают полное прекращение оформления виз.
Среди других вариантов:
Среди других вариантов:
- ограничение числа принимаемых заявлений на визы;
- разрешение на въезд в страну только по веской причине (посещение родственников, лечение, похороны);
- закрытие границы для пассажирских перевозок;
- аннулирование ранее выданных россиянам виз.
В конце июля все партии Финляндии проголосовали за введение запрета на визы россиянам. 4 августа президент страны Саули Ниинистё обсудит эту тему с правительством.
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