Больше половины украинцев примут участие в опросе президента

По данным социологического исследования, 55% украинцев готовы ответить на пять вопросов президента во время местных выборов 2020.
Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.
Отмечается, что респондентам в ходе опроса предлагалось выбрать одну из интерпретаций “опроса” Президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей.
Напомним, на прошлой неделе Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал вопрос анонсированного им опроса на 25 октября.
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