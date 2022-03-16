Больше половины украинцев примут участие в опросе президента

12:53 20 октября Киев, Украина

По данным социологического исследования, 55% украинцев готовы ответить на пять вопросов президента во время местных выборов 2020.

Об этом сообщает Киевский международный институт социологии.

“55% респондентов на данный момент намерены принять участие в „опросе“ Президента”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что респондентам в ходе опроса предлагалось выбрать одну из интерпретаций “опроса” Президента: это искреннее намерение услышать мнение большинства или политическая технология для достижения собственных целей.

“Мнения респондентов распределились поровну: 44% считают, что это — искреннее намерение, 44% — что это политическая технология. 41% респондентов не будут доверять результатам „опроса“ Президента. Будут им доверять — 43%”, — добавляется в сообщении.