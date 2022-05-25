Больше половины граждан Украины выступили за возвращение смертной казни

18:07 19 августа Киев, Украина

Согласно результатам опроса , проведенного среди украинцев от 18 лет, идею возобновления смертной казни поддерживают 51% опрошенных.

Об этом сообщает соцгруппа Рейтинг по результатам опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации" в четверг, 19 августа.



При этом 45% - против этого, а 4% - не смогли ответить. Больше всего такую идею поддерживают пожилые люди, более бедные, с низким уровнем образования, мужчины, а также те, кто испытывает негативные эмоции к себе (стыд, гнев, печаль, равнодушие и страх).



По данным опроса, 57% людей возрастом более 61 года поддерживают идею смертной казни, а среди людей 16-24 лет - всего-37%, среди 25-30 лет - 46%.



В то же время среди опрошенных мужчин - 55% поддерживают смертную казнь, а среди женщин - 49%.



Кроме того, в региональном аспекте Киев против смертной казни (55%), далее идут Галичина (52%) и Запад (47%) - возможно из-за более высокого уровня веры в Бога. В то же время за смертную казнь - 58% опрошенных на юге, 55%- в центре и 54% - на востоке.



Отметим, что мораторий на исполнение смертных приговоров вступил в силу в Украине в 1995 году, но заработал только с 1997 года. Наконец, 29 декабря 1999 года Конституционный Суд признал, что смертная казнь противоречит Конституции.