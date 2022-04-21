Больше не будут перепрыгивать: новые турникеты в киевском метро

17:39 23 ноября Киев, Украина

Установленные на станции "Сырец" турникеты выше тех, к которым киевляне и гости столицы уже привыкли и в отличие от старых устройств, их невозможно перескочить сверху.

Как сообщали в киевском метрополитене , необходимость установить новые турникеты в подземке назрела уже давно. Старые устройства часто били пассажиров по ногам, тогда как новые не будут нести такой угрозы, так как оборудованы вертушками.

Плюс ко всему они будут принимать оплату с помощью банковских карт, смартфонов с NFC, карт оплаты проезда, карточек киевлянина и бумажных или электронных QR-билетов.



До конца года они появятся на таких станциях: "Героев Днепра", "Оболонь", "Почайна", "Тараса Шевченко", "Контрактовая площадь", "Льва Толстого", "Лыбедская", "Кловская", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Выдубичи", "Славутич", "Осокорки", "Позняки" и "Харьковская".



Общая стоимость всех турникетов, которые планируют установить в киевской подземке, составляет почти 102 миллиона гривен.