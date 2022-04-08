Больницы в зоне ООС получили гумпомощь из Франции

В Краматорск прибыл гуманитарный груз из Франции, в рамках международной инициативы «Помощь Восток».
Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба командования Объединенных сил.
По словам основателя инициативы «Помощь Восток», командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, груз предназначен для учреждений здравоохранения, расположенных в районе проведения операции Объединенных сил.
Он добавил, что для нужд медицинских учреждений поступило, в частности, 84 многофункциональных кровати для реанимационных и хирургических отделений, специализированные кровати с магнитной защитой для людей с проблемами ориентации в пространстве, ортопедические матрасы и медицинские расходники.
Как сообщалось, гуманитарную инициативу «Помощь Восток» генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев организовал в апреле 2018 года.
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