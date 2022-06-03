Больницу в Бородянке снабдили солнечными панелями Илона Маска

В Бородянке обустроили больницу солнечными панелями Tesla от Илона Маска.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, telegram-канал Киевской областной военной администрации
Солнечные панели мощностью 13.9 кВт установили в "Бородянском центре первичной медико-санитарной помощи".
По данным военной администрации области, солнечная станция способна обеспечить заведение электроэнергией по меньшей мере на сутки.
В будущем такие станции альтернативной энергии планируют установить в других объектах критической инфраструктуры Киевской области.
По данным военной администрации области, солнечная станция способна обеспечить заведение электроэнергией по меньшей мере на сутки.
В будущем такие станции альтернативной энергии планируют установить в других объектах критической инфраструктуры Киевской области.
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