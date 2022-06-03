Больницу в Бородянке снабдили солнечными панелями Илона Маска

18:29 03 июня Киев, Украина

В Бородянке обустроили больницу солнечными панелями Tesla от Илона Маска.

 
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, telegram-канал Киевской областной военной администрации
 
"Недавно Илон Маск передал нам солнечные станции, которые сейчас снабжают работу объектов критической инфраструктуры Киевщины. На деоккупированных территориях, наиболее пострадавших от россиян, бывают проблемы с электроэнергией, а станции Tesla Powerwall предоставляют резервное питание во время ее отключений. А я еще раз благодарю Илона Маску за помощь нашей стране",- отметил Федоров.
 
Солнечные панели мощностью 13.9 кВт установили в "Бородянском центре первичной медико-санитарной помощи".

По данным военной администрации области, солнечная станция способна обеспечить заведение электроэнергией по меньшей мере на сутки.

В будущем такие станции альтернативной энергии планируют установить в других объектах критической инфраструктуры Киевской области.