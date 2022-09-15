Болгария продлила программу размещения украинских беженцев в отелях

Правительство Болгарии продлило программу размещения украинских беженцев в гостиницах до конца октября, сообщил министр туризма Болгарии Илин Димитров.
Он выразил надежду, что это будет последнее расширение программы и появится новая программа по интеграции беженцев в социальную систему.
Известно, что в мае власти Болгарии заявляли , что не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях из-за начала летнего туристического сезона.
Это вызвало призывы к отставке вице-премьера Калины Константиновой. В конце концов правительство отказалось от отмены программы.
С начала войны в Украину в Болгарию прибыло более 300 тысяч человек. Правительство заявило, что 110 тысяч человек получили временную защиту и убежище. Однако гражданские активисты говорят, что значительная часть украинцев в Болгарии получили поддержку от граждан и общественных организаций, а не от государства.
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