Болгария продлила программу размещения украинских беженцев в отелях

08:03 15 сентября Киев, Украина

Правительство Болгарии продлило программу размещения украинских беженцев в гостиницах до конца октября, сообщил министр туризма Болгарии Илин Димитров.

"Программа по размещению украинских беженцев в гостиницах будет продлена до 31 октября в действующей стоимости, это будет финал программы, поэтому можно будет организовать новую программу", - сказал Димитров.

Он выразил надежду, что это будет последнее расширение программы и появится новая программа по интеграции беженцев в социальную систему.

"Это европейские деньги, мы регулярно еженедельно выплачиваем средства по этой программе, механизм оплаты очень сложен, к выплате суммы 32 шага, которая занимает по меньшей мере 15 дней", - добавил министр.

Известно, что в мае власти Болгарии заявляли , что не могут позволить себе удерживать граждан Украины в прибрежных отелях из-за начала летнего туристического сезона.



Это вызвало призывы к отставке вице-премьера Калины Константиновой. В конце концов правительство отказалось от отмены программы.



С начала войны в Украину в Болгарию прибыло более 300 тысяч человек. Правительство заявило, что 110 тысяч человек получили временную защиту и убежище. Однако гражданские активисты говорят, что значительная часть украинцев в Болгарии получили поддержку от граждан и общественных организаций, а не от государства.