Болгария готова принять украинских беженцев. Работает официальный портал

В Болгарии запущен информационный портал для желающих эвакуироваться из Украины.
Единый информационный портал #BGforUkraine создан при поддержке правительства Республики Болгария и является официальным источником информации о мероприятиях и действиях по российской военной агрессии в Украине.
На нем украинские, болгарские и иностранные граждане, находящиеся на территории Украины и желающие быть эвакуированы в Болгарию, могут найти для этого всю необходимую информацию и ознакомиться с конкретным алгоритмом действий.
Портал работает на трех языках: болгарском, украинском и английском. https://gov.bg/en/ukraine/news/5680
Единый информационный портал #BGforUkraine создан при поддержке правительства Республики Болгария и является официальным источником информации о мероприятиях и действиях по российской военной агрессии в Украине.
На нем украинские, болгарские и иностранные граждане, находящиеся на территории Украины и желающие быть эвакуированы в Болгарию, могут найти для этого всю необходимую информацию и ознакомиться с конкретным алгоритмом действий.
Портал работает на трех языках: болгарском, украинском и английском. https://gov.bg/en/ukraine/news/5680
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