Более тысячи человек в эвакуационной колонне из Энергодара прибыло в Запорожье
21:07 09 Март Киев, Украина
Эвакуационные автобусы из города Энергодар приехали в Запорожье, сообщили городской голова Дмитрий Орлов и ДСНС.
"Энергодарцы, которые эвакуировались сегодня "зеленым коридором" Энергодар-Запорожье, прибыли в указанный пункт назначения. Граждане на личном транспорте тоже уже подтягиваются к пригороду. Выдыхаем на сегодняшний день", — сообщил городской голова.
Всего было эвакуировано более 600 женщин и детей. Их уже размещают и обогревают в Запорожье.
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