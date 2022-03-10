Более тысячи человек в эвакуационной колонне из Энергодара прибыло в Запорожье

21:07 09 Март Киев, Украина

Эвакуационные автобусы из города Энергодар приехали в Запорожье, сообщили городской голова Дмитрий Орлов и ДСНС.

"Энергодарцы, которые эвакуировались сегодня "зеленым коридором" Энергодар-Запорожье, прибыли в указанный пункт назначения. Граждане на личном транспорте тоже уже подтягиваются к пригороду. Выдыхаем на сегодняшний день", — сообщил городской голова.

Всего было эвакуировано более 600 женщин и детей. Их уже размещают и обогревают в Запорожье.