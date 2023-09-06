Более трети украинцев поддерживают однополые браки

Каждый третий украинец допускает легализацию однополых браков (37% – за, 22% – не определились), 42% опрошенных украинцев высказались против легализации однополых браков, и 33% из них – категорически против.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ко Дню Независимости Украины социологической группой "Рейтинг".
Отмечается, что младшие респонденты больше старших поддерживают введение однополых браков в Украине, а женщины проявляют больше толерантности к таким союзам.
Отмечается, что младшие респонденты больше старших поддерживают введение однополых браков в Украине, а женщины проявляют больше толерантности к таким союзам.
В правозащитном ЛГБТ-центре "Наш мир" отметили, что общественная поддержка легализации однополых союзов в Украине растет. В частности, по данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованного в июне 2023 г., введение в Украине регистрируемых партнерств для однополых пар поддержали 28% респондентов. Против были 39%, а 26% ответили, что им безразлично.
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