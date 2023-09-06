Более трети украинцев поддерживают однополые браки

17:04 28 августа Киев, Украина

Каждый третий украинец допускает легализацию однополых браков (37% – за, 22% – не определились), 42% опрошенных украинцев высказались против легализации однополых браков, и 33% из них – категорически против.





Отмечается, что младшие респонденты больше старших поддерживают введение однополых браков в Украине, а женщины проявляют больше толерантности к таким союзам. Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного ко Дню Независимости Украины социологической группой "Рейтинг".Отмечается, что младшие респонденты больше старших поддерживают введение однополых браков в Украине, а женщины проявляют больше толерантности к таким союзам.

В правозащитном ЛГБТ -центре "Наш мир" отметили , что общественная поддержка легализации однополых союзов в Украине растет. В частности, по данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованного в июне 2023 г., введение в Украине регистрируемых партнерств для однополых пар поддержали 28% респондентов. Против были 39%, а 26% ответили, что им безразлично.