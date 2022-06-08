Более полумиллиона украинцев уже заявили о потерянном жилье – Минцифры

20:20 08 июня Киев, Украина

Украинцы подали через "Дию" 195 000 заявлений на восстановление поврежденного имущества. Это по меньшей мере 540 000 человек, лишившихся дома.



Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации.

"Поскольку государство и органы местного самоуправления будут восстанавливать, приводить в порядок эти дома, то “Дия” становится способом контакта с их владельцами. Ведь многие еще не в тех населенных пунктах, где есть их поврежденное жилье”, – рассказал Баник.

По его словам, с данными о поврежденных жилых помещениях уже работает Министерство инфраструктуры и местные власти.



Известно также, что на 25 мая общая сумма прямого ущерба экономики Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых зданий и инфраструктуры уже превышала $105.5 млрд или более 3.1 трлн грн. Об этом свидетельствует анализ, который осуществляется в рамках проекта россия заплатит командой KSE Institute.



По оценкам аналитиков проекта, сумма ущерба из-за разрушения жилого фонда возросла еще на $5.5 млрд. Кроме дальнейшего разрушения, цифра связана с добавлением новых городов в перечень населенных пунктов, по которым производится расчет.



В конце мая общая сумма ущерба жилищному фонду составляла $39.3 млрд. Больше всего от разрушения жилищного фонда пострадали такие города, как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Северодонецк и Лисичанск. Всего из-за войны повреждены, разрушены или потеряны более 44 млн квадратных метров жилья украинцев.



Напомним, что для харьковчан создали чат-бот, с помощью которого можно узнать состояние собственного жилья. Жители города, выехавшие из-за постоянных обстрелов военных РФ, могут обратиться за помощью к специальному чат-боту @tviyDimKharkivBot. Там сообщается пострадало ли жилье, если да – то насколько. Также содержится информация о том, есть ли в доме газ, вода и электричество.