Более половины украинцев возлагают ответственность за войну на россиян – опрос

09:28 31 мая Киев, Украина

Более половины украинцев (54%) возлагают ответственность за войну на россиян, а 96% на правительство россии, свидетельствует опрос фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии.

Если сравнить с первой половиной февраля 2022 года, на 16% выросло количество поддерживающих вступление Украины в ЕС. Кроме того, за время войны на 5% стало больше тех, кто «за» вступление Украины в НАТО.



Большинство респондентов (78%) выступают «против» любых уступок россии, если переговоры продолжатся. В то же время, 7% готовы отказаться от вступления в НАТО в обмен на мир. Еще треть украинцев (34%) считают, что переговоры Украины и россии не возможны к военному решению войны, а 44% думают, что их нужно свести исключительно к гуманитарным вопросам.



В качестве победы Украины 41% опрошенных будут рассматривать изгнание российских войск, восстановление границ по состоянию на январь 2014 года , а также уничтожение российской армии и содействие распаду внутри россии. В то же время 6% украинцев готовы принять вариант, при котором Крым останется оккупированным россиянами. Еще для 3% победа приемлема и при условии, что оккупированным останется Донбасс. Также 1% респондентов будет рассматривать как победу ситуацию, при которой под оккупацией будут Херсонская и часть Запорожской

области.

За время войны изменилось и отношение к партнерам Украины. Больше респондентов считает другом Большую Британию (66%), а также Польшу

и США (65% и 63% соответственно). До войны в топ-3 союзниках, по мнению украинцев, входили США (38%), Польша (35%) и Германия (28%).

Также возросло количество тех, кто обеспокоен возможными провокациями со стороны беларуси: более трети украинцев (34%), проживающих в центральных и западных областях, воспринимают угрозу нападения с территории беларуси как «высокую» или «среднюю».



Опрос проводился методом face-to-face в течение 7–15 мая среди 1000 взрослых респондентов семи западных и четырех центральных областей Украины.