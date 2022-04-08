Более половины украинцев не пользуются приложением "Дія" 

20:23 10 ноября Киев, Украина

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 51% украинцев не пользуются приложением " Дія" и не планируют.

"14% отметили, что имеют установленное приложение "Дія" на своем смартфоне. Еще 11% хотели бы или планируют установить. 51% не имеют и не планируют устанавливать, 24% не имеют смартфонов", - говорится в результатах исследования.

Также среди тех, кто имеет приложение, или же хочет его установить, 68% не прочь иметь в приложении страницу "Потребитель+" с электронными чеками, гарантиями на товар и списком продавцов, имеющих идентификацию как субъекты хозяйственной деятельности и не скрывают ее при обращении потребителей по возврату/обмену/гарантийному ремонту товара.



Добавим, исследование проводилось с 29 октября по 2 ноября 2020 года среди населения старше 18 лет, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.