Более половины украинцев не пользуются приложением "Дія" 

Согласно данным исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг", 51% украинцев не пользуются приложением "Дія" и не планируют.
Также среди тех, кто имеет приложение, или же хочет его установить, 68% не прочь иметь в приложении страницу "Потребитель+" с электронными чеками, гарантиями на товар и списком продавцов, имеющих идентификацию как субъекты хозяйственной деятельности и не скрывают ее при обращении потребителей по возврату/обмену/гарантийному ремонту товара.
Добавим, исследование проводилось с 29 октября по 2 ноября 2020 года среди населения старше 18 лет, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Добавим, исследование проводилось с 29 октября по 2 ноября 2020 года среди населения старше 18 лет, опрошено 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
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