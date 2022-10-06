Более половины опрошенных украинцев нуждаются в деньгах, а около трети – в работе

18:59 06 октября Киев, Украина

Более половины (66%) опрошенных украинцев нуждаются в деньгах, а около трети (31%) – в работе, свидетельствуют результаты десятой волны исследования Gradus Research при поддержке ЕС и в партнерстве с Центром Экономического Восстановления.





Потребности в продуктах, медикаментах, доступе к медицинскому обслуживанию и образованию, напротив, уменьшаются.

Почти три четверти опрошенных, 74%, продолжают получать зарплату. Но почти половина из них не уверены, будут ли получать ее в дальнейшем

(47%). В то же время уменьшение уровня доходов отмечают 77% респондентов. Только 3% указывают, что их доход увеличился.

В то же время растет уровень трудоустроенности украинцев, сейчас он составляет 61%. Лучше всего трудоустроены оставшиеся дома (66%). Также

работают 55% ВПЛ и 52% выехавших за границу.

Несмотря на финансовые затруднения, украинцы стали более положительно оценивать состояние своего физического и ментального здоровья. О

некоторых проблемах с физическим здоровьем говорят 46% опрошенных (ранее было 49%), а о ментальных проблемах – 38% (было 42%).

Также увеличивается количество тех, кто стремится вернуться домой – сейчас их 78%. Это самый высокий показатель с мая 2022 года, он вырос на 16% с сентября. В то же время, 71% респондентов отметили, что имеют возможность остаться за границей, но действительно собираются там

остаться только 7%.