Более половины опрошенных украинцев нуждаются в деньгах, а около трети – в работе

Более половины (66%) опрошенных украинцев нуждаются в деньгах, а около трети (31%) – в работе, свидетельствуют результаты десятой волны исследования Gradus Research при поддержке ЕС и в партнерстве с Центром Экономического Восстановления.
Потребности в продуктах, медикаментах, доступе к медицинскому обслуживанию и образованию, напротив, уменьшаются.
Почти три четверти опрошенных, 74%, продолжают получать зарплату. Но почти половина из них не уверены, будут ли получать ее в дальнейшем
(47%). В то же время уменьшение уровня доходов отмечают 77% респондентов. Только 3% указывают, что их доход увеличился.
В то же время растет уровень трудоустроенности украинцев, сейчас он составляет 61%. Лучше всего трудоустроены оставшиеся дома (66%). Также
работают 55% ВПЛ и 52% выехавших за границу.
Несмотря на финансовые затруднения, украинцы стали более положительно оценивать состояние своего физического и ментального здоровья. О
некоторых проблемах с физическим здоровьем говорят 46% опрошенных (ранее было 49%), а о ментальных проблемах – 38% (было 42%).
Также увеличивается количество тех, кто стремится вернуться домой – сейчас их 78%. Это самый высокий показатель с мая 2022 года, он вырос на 16% с сентября. В то же время, 71% респондентов отметили, что имеют возможность остаться за границей, но действительно собираются там
остаться только 7%.
Опрос проводился с 23 по 26 сентября методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении среди 2 тысяч украинцев.
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