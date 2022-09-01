Более 90% украинцев доверяют военным и ветеранам

18:16 17 августа Киев, Украина





Около 90% Украинский ветеранский фонд совместно с социологической группой «Рейтинг» провели опрос по отношению к украинцам к военным и ветеранам.Около 90% опрошенных доверяют военным ВСУ, а также ветеранам, воюющим с 2014 года. Такое же количество людей поддерживает идею

предоставления льгот бизнесам, которые учредили ветераны.

Об образе ветерана

Исследователи говорят, что единый образ ветерана для общества еще не сформирован. В частности, около трети респондентов считают, что ветераны – это воюющие сегодня. Однако такое же количество участников опроса ответило, что ветераны – это участники Второй мировой войны.





Стереотип о том, что «ветеран» – участник Второй мировой войны чаще поддерживает молодежь, говорится в опросе.

Отношение общества к ветеранам

64% опрошенных испытывают к ветеранам российско-украинской войны благодарность, а 50% – гордость. Четверть чувствует печаль, а примерно такое же количество опрошенных – радость.



«Рейтинг» отмечает, что люди, имеющие знакомых, воевавших в 2014-2021 годах и продолжающих воевать, чаще чувствуют благодарность и гордость.



В то же время около 3% опрошенных испытывают вину при встрече с ветераном, а 2% – стыд и страх. Равнодушие, гнев и неприязнь испытывает

1% опрошенных.

Положительное и отрицательное в образе ветерана

Патриотизм ветеранов считают положительной чертой 75% опрошенных, почти четверть опрошенных отметила, что ветеранам свойственна независимость в принятии решений и дисциплинированность, еще 13% выделили их трудолюбие, а 9% – законопослушность.



Относительно отрицательных черт треть считает, что ветеранам свойственна эмоциональная нестабильность, четверть – закрытость и нелюдимость. Еще 17% считают, что ветеранам свойственна жестокость, 14% – неспособность адаптироваться, 11% – склонность к насилию. Также 11% опрошенных считают, что ветераны не обладают отрицательными чертами.



О жестокости и эмоциональной нестабильности ветеранов чаще говорят женщины, о закрытости – мужчины, отмечают социологи. Люди, у

которых есть ветераны среди знакомых, чаще говорят об эмоциональной нестабильности, подчеркивает «Рейтинг».

Потребности ветеранов, по мнению общества

По мнению опрошенных, ветераны ожидают от гражданских граждан поддержки (46%) и благодарности (36%). О дружественном отношении, чествовании и понимании отметили 20-21%, исполнение обязательств – 15%. Меньше всего опрошенные считают, что ветераны ожидают сочувствия – всего 5%.



Уровень зарплаты военных, непосредственно участвующих в боевых действиях, считают оптимальным 40%, ниже необходимого – 32%, а выше –

11%.

Проблемы ветеранов, по мнению общества

Половина опрошенных убеждена, что для украинских ветеранов, вероятно, проблема безработицы. Приблизительно столько же людей считают, что проблемами могут быть конфликты в семье, злоупотребление алкоголем или наркотиками.





69% считают низким риск самоубийств и нарушение законов для ветеранов.

Половина опрошенных отметила, что не встречала информацию о совершении преступлений ветеранами российско-украинской войны до начавшегося 24 февраля полномасштабного вторжения рф.



После начала полномасштабного вторжения россии в Украину более половины опрошенных сказали, что не встречали информацию о преступлениях ветеранов. 18% часто ее встречали, 10% - иногда, а 13% - редко.



Опрос был проведен 6 и 7 августа способом телефонных интервью. Для этого опросили 1000 человек.



В Украине официально было около 500 тысяч ветеранов по состоянию на 24 февраля 2022 года. Сейчас в реестре Министерства социальной политики более 770 тысяч человек со статусом участника боевых действий.



"Рейтинг" прогнозирует, что по завершению российско-украинской войны в Украине будет более 5 миллионов ветеранов.