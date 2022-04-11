Более 8 тысяч украинцев захотели помогать в ликвидации последствий войны

19:30 11 апреля Киев, Украина





На минувшей неделе Министерство внутренних дел пригласило украинцев и украинок в добровольцы по гражданской защите – участвовать в разборе завалов, спасении людей, оказании помощи пострадавшим, разгрузке гуманитарных грузов и других мероприятиях. Для этого необходимо было



За шесть дней заявки подали более восьми тысяч человек. За шесть дней более восьми тысяч граждан Украины подали заявку о готовности помогать в ликвидации последствий войны, сообщила ГСЧС в телеграмме.На минувшей неделе Министерство внутренних дел пригласило украинцев и украинок в добровольцы по гражданской защите – участвовать в разборе завалов, спасении людей, оказании помощи пострадавшим, разгрузке гуманитарных грузов и других мероприятиях. Для этого необходимо было заполнить соответствующую форму За шесть дней заявки подали более восьми тысяч человек.

“Более половины – это Киев и Киевская область… Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа: “Я зарегистрировался, когда вызовут работать?” подтверждают вашу решимость помочь людям”, – говорится в сообщении ГСЧС.

В службе отметили, что органы местной власти и самоуправления не в состоянии привлечь всех одновременно: