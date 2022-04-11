Более 8 тысяч украинцев захотели помогать в ликвидации последствий войны

19:30 11 апреля Киев, Украина

За шесть дней более восьми тысяч граждан Украины подали заявку о готовности помогать в ликвидации последствий войны, сообщила ГСЧС в телеграмме.

На минувшей неделе Министерство внутренних дел пригласило украинцев и украинок в добровольцы по гражданской защите – участвовать в разборе завалов, спасении людей, оказании помощи пострадавшим, разгрузке гуманитарных грузов и других мероприятиях. Для этого необходимо было заполнить соответствующую форму .

За шесть дней заявки подали более восьми тысяч человек.
“Более половины – это Киев и Киевская область… Такое неравнодушие поражает и вдохновляет! Многочисленные обращения и звонки типа: “Я зарегистрировался, когда вызовут работать?” подтверждают вашу решимость помочь людям”, – говорится в сообщении ГСЧС.
В службе отметили, что органы местной власти и самоуправления не в состоянии привлечь всех одновременно:
“Из-за плотного минирования населенных пунктов и экосистем войсками российской федерации, а также наличие многочисленных мин-ловушек и замаскированных взрывных устройств невозможно быстро разминировать территории для дальнейшего проведения вспомогательных работ по разбору завалов. Украина в отличие от страны-агрессора ценит жизнь каждого гражданина. Наши саперы работают в режиме нон-стоп, чтобы обеспечить безопасные условия для вашей работы", - сказали в ГСЧС.