Более 8 тысяч украинцев захотели помогать в ликвидации последствий войны

За шесть дней более восьми тысяч граждан Украины подали заявку о готовности помогать в ликвидации последствий войны, сообщила ГСЧС в телеграмме.
На минувшей неделе Министерство внутренних дел пригласило украинцев и украинок в добровольцы по гражданской защите – участвовать в разборе завалов, спасении людей, оказании помощи пострадавшим, разгрузке гуманитарных грузов и других мероприятиях. Для этого необходимо было заполнить соответствующую форму .
За шесть дней заявки подали более восьми тысяч человек.
На минувшей неделе Министерство внутренних дел пригласило украинцев и украинок в добровольцы по гражданской защите – участвовать в разборе завалов, спасении людей, оказании помощи пострадавшим, разгрузке гуманитарных грузов и других мероприятиях. Для этого необходимо было заполнить соответствующую форму .
За шесть дней заявки подали более восьми тысяч человек.
В службе отметили, что органы местной власти и самоуправления не в состоянии привлечь всех одновременно:
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