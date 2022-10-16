Более 7 миллионов украинцев стали переселенцами из-за войны, из них более миллиона – это дети, сообщает Минреинтеграции.
По данным министерства, в Украине 5670 мест компактного проживания для переселенцев, там проживает около 1 миллиона граждан.
По данным министерства, в Украине 5670 мест компактного проживания для переселенцев, там проживает около 1 миллиона граждан.
Где больше всего ВПЛ
- Больше всего переселенцев зарегистрировались в восточных областях (Днепропетровской, Харьковской, Запорожской) – 1,9 миллиона.
- На Западе Украины (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Тернопольская, Хмельницкая, Ровенская, Волынская области) – 1,7 млн. переселенцев.
- На Севере (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская области) – 1,6 миллиона ВПЛ.
- В центральных областях (Виннитчина, Черкасщина, Кировоградщина, Полтавщина) – 1 миллион.
- На Юге Украины (Одесса, Николаев) – 0,7 миллиона переселенцев.
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