Более 70% украинцев испытывают стресс и нервозность – исследование

Из-за войны в украинском обществе преобладают напряженность, надежда и усталость. Более 70% украинцев испытывают стресс или сильную нервозность
Об этом свидетельствует новое исследование Gradus Research.
Половина опрошенных ощущает тревожность и напряжение. Среди причин – страх за собственную безопасность и безопасность близких, разлука с родными, потеря работы.
Половина опрошенных ощущает тревожность и напряжение. Среди причин – страх за собственную безопасность и безопасность близких, разлука с родными, потеря работы.
Основные барьеры:
- ощущение «моя проблема недостаточна для такого»;
- убеждение, что с тяжелым психологическим состоянием можно справиться самостоятельно;
- предубеждения и стереотипы о психологической помощи, которые существуют в нашем обществе.
Несмотря на столь высокий уровень стресса и нервозности, культуры обращения к специалистам по психическому здоровью нет, объясняют в Gradus Research.
Только 7% граждан имели опыт обращения к психологу или психотерапевту и только 1% имеют регулярные сессии.
Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что настроения у населения достаточно напряжённые и уставшие, однако, подавляющее большинство украинцев испытывают надежду на лучшее.
Исследование методом заполнения анкеты проводилось в конце сентября 2022 года. В опросе приняли участие 2100 человек от 18 до 60 лет.
Результаты исследования используют для работы над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки.
Результаты исследования используют для работы над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки.
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