Более 70% украинцев испытывают стресс и нервозность – исследование

09:41 28 октября Киев, Украина

Из-за войны в украинском обществе преобладают напряженность, надежда и усталость. Более 70% украинцев испытывают стресс или сильную нервозность

Об этом свидетельствует новое исследование Gradus Research.



Половина опрошенных ощущает тревожность и напряжение. Среди причин – страх за собственную безопасность и безопасность близких, разлука с родными, потеря работы.

«Украинцы время от времени думают, что им нужна помощь, но все равно за ней не обращаются», – отмечают исследователи.

Основные барьеры:

ощущение «моя проблема недостаточна для такого»;

убеждение, что с тяжелым психологическим состоянием можно справиться самостоятельно;

предубеждения и стереотипы о психологической помощи, которые существуют в нашем обществе.

Несмотря на столь высокий уровень стресса и нервозности, культуры обращения к специалистам по психическому здоровью нет, объясняют в Gradus Research.



Только 7% граждан имели опыт обращения к психологу или психотерапевту и только 1% имеют регулярные сессии.

«Остальные же убегают от реальности в интернет, фильмы, разговоры с друзьями и алкоголь. Именно поэтому 70% экспертов отмечают необходимость доступности этих услуг», – комментирует Анна Ильенко, директор по продажам и развитию Gradus Research.

Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что настроения у населения достаточно напряжённые и уставшие, однако, подавляющее большинство украинцев испытывают надежду на лучшее.

Исследование методом заполнения анкеты проводилось в конце сентября 2022 года. В опросе приняли участие 2100 человек от 18 до 60 лет.



Результаты исследования используют для работы над Национальной программой психического здоровья и психосоциальной поддержки.