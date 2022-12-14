14:15 14 декабря Киев, Украина





Донаты на ВСУ опередили по популярности алкогольные напитки (33%).



В целом большинство украинцев (61%), несмотря на войну, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.



Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется в пределах от 1 до 5 тыс . грн. Больше всего планируют потратить жители Киева и области, а также украинцы за границей.



Также «Делойт» составил портрет типичного покупателя. Это женщина от 28 до 42 лет, которая работает в коммерческой или бюджетной Более 60% украинцев потратят часть новогоднего бюджета на помощь ВСУ или пострадавшим от войны свидетельствуют опрос компании «Делойт».Донаты на ВСУ опередили по популярности алкогольные напитки (33%).В целом большинство украинцев (61%), несмотря на войну, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется в пределах от 1 до 5 тыс . грн. Больше всего планируют потратить жители Киева и области, а также украинцы за границей.Также «Делойт» составил портрет типичного покупателя. Это женщина от 28 до 42 лет, которая работает в коммерческой или бюджетной

организации, живет в Киеве, области, в центре или на западе Украины.

При совершении покупок в первую очередь будут учитываться наличие скидок и собственный предыдущий опыт. Закупки планируют на вторую половину декабря и в основном офлайн. Покупать подарки для семьи (83%) и самое необходимое – одежда, обувь, продукты питания и товары для детей.



Кроме того, 63% украинцев не будут покупать товары, если их изготовитель или продавец не покинул рынок рф.



Исследования проводились методом онлайн-опроса среди более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий), а также временно находящихся за рубежом украинцев.