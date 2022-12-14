Более 60% украинцев потратят часть новогоднего бюджета на помощь ВСУ или пострадавшим от войны свидетельствуют опрос компании «Делойт».
Донаты на ВСУ опередили по популярности алкогольные напитки (33%).
В целом большинство украинцев (61%), несмотря на войну, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.
Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется в пределах от 1 до 5 тыс . грн. Больше всего планируют потратить жители Киева и области, а также украинцы за границей.
Также «Делойт» составил портрет типичного покупателя. Это женщина от 28 до 42 лет, которая работает в коммерческой или бюджетной
Донаты на ВСУ опередили по популярности алкогольные напитки (33%).
В целом большинство украинцев (61%), несмотря на войну, планируют новогодние и рождественские покупки, хотя будут покупать меньше товаров, чем в 2021 году.
Бюджет почти половины украинцев (49%) на шопинг в новогодне-рождественский период колеблется в пределах от 1 до 5 тыс . грн. Больше всего планируют потратить жители Киева и области, а также украинцы за границей.
Также «Делойт» составил портрет типичного покупателя. Это женщина от 28 до 42 лет, которая работает в коммерческой или бюджетной
организации, живет в Киеве, области, в центре или на западе Украины.
При совершении покупок в первую очередь будут учитываться наличие скидок и собственный предыдущий опыт. Закупки планируют на вторую половину декабря и в основном офлайн. Покупать подарки для семьи (83%) и самое необходимое – одежда, обувь, продукты питания и товары для детей.
Кроме того, 63% украинцев не будут покупать товары, если их изготовитель или продавец не покинул рынок рф.
Исследования проводились методом онлайн-опроса среди более 1000 респондентов из всех регионов Украины (за исключением временно оккупированных территорий), а также временно находящихся за рубежом украинцев.
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