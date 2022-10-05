Более 60% опрошенных украинцев рассказали об ухудшении психического здоровья во время войны

14:56 05 октября Киев, Украина

Более половины опрошенных социологами украинцев отметили ухудшение состояния собственного физического здоровья во время полномасштабного вторжения россии, а более 60% почувствовали ухудшение психического здоровья.





Таковы результаты опроса , проведенного в рамках проекта "Оценка ущерба, причиненного военными преступлениями рф в Украине".

Социологи опросили с 15 по 19 сентября 2 тысячи украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты учли с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины, а выборка исследования репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.



Так, об ухудшении здоровья сообщили жители деоккупированных и прифронтовых территорий, зон боевых действий, люди старшего возраста,

менее обеспеченные, те, кому пришлось разделиться с семьей, и те, кто потерял близких на войне.

Среди общего числа опрошенных:

47% имеют близких родственников, служащих на войне;

почти 20% сообщили, что имеют среди близких родственников таких, с которыми потеряли контакт, и не знают, где они находятся;

5% имеют среди близких погибших из-за войны;

3% имеют среди близких таких, кого принудительно депортировали в россию или оккупированные территории востока или Крыма;

7% отметили, что лично или их близкие родственники получили ранения, увечья из-за военных действий;

35% опрошенных приходилось временно разделяться со своей семьей/партнером из-за войны войны: 12% пришлось, но они уже воссоединились, 23% пока живут отдельно. В то же время 52% отметили, что не разделялись из-за войны со своими близкими;

32% опрошенных понесли материальные потери в результате войны, а 67% – не понесли. Среди потерь чаще всего называли деньги – 36%, жилье – 23%, бытовую технику – 14%. Еще 7% говорили, что потеряли домашних животных, 6% – автомобиль, 5% – производство, 4% – коммерческую недвижимость.

Около четверти опрошенных изменили свое место жительства в Украине за время полномасштабного вторжения россии, а больше всего среди проживавших в зоне боевых действий* – 64%, а также в Киеве – 42%.



Треть покидающих дома уже вернулись, 9% среди переселенцев планируют вернуться в ближайшее время, а 15% – еще подождут. Еще треть намерена вернуться, но только когда закончится война.



Не планируют возвращаться вообще только 6%. В деоккупированные населенные пункты вернулась уже половина выезжавших оттуда во время войны.