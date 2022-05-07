Более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии рф

По состоянию на утро 5 мая, более 629 детей пострадали из-за вооруженной агрессии рф: погиб 221 ребенок, ранены более 408.
❗️Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в:
🔹Донецкой области - 139,
🔹Киевской - 116,
🔹Харьковский - 95,
🔹Черниговской - 68,
🔹Херсонской - 46,
🔹Николаевской - 44,
🔹Луганский - 37,
🔹Запорожский - 27,
🔹Сумской - 17,
🔹Киеву - 16,
🔹Житомирской – 15.
❗️Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в:
🔹Донецкой области - 139,
🔹Киевской - 116,
🔹Харьковский - 95,
🔹Черниговской - 68,
🔹Херсонской - 46,
🔹Николаевской - 44,
🔹Луганский - 37,
🔹Запорожский - 27,
🔹Сумской - 17,
🔹Киеву - 16,
🔹Житомирской – 15.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии