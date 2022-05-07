Более 629 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии рф

09:02 05 мая Киев, Украина

По состоянию на утро 5 мая, более 629 детей пострадали из-за вооруженной агрессии рф: погиб 221 ребенок, ранены более 408.



❗️Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в:



🔹Донецкой области - 139,

🔹Киевской - 116,

🔹Харьковский - 95,

🔹Черниговской - 68,

🔹Херсонской - 46,

🔹Николаевской - 44,

🔹Луганский - 37,

🔹Запорожский - 27,

🔹Сумской - 17,

🔹Киеву - 16,

🔹Житомирской – 15.