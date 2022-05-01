Более 50% украинцев поддерживают новогодний локдаун

11:41 02 декабря Киев, Украина

Согласно данным опроса Соцгруппы "Рейтинг", количество украинцев, поддерживающих жесткий карантин , в том числе и на новогодние праздники, увеличилось.

"Поддержка внедрения "жесткого карантина" (локдауна) выросла с 36 до 42% (количество противников уменьшилось с 61 до 55%). Аналогично, выросло количество респондентов (с 55 до 58%), которые считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится. При этом, 58% поддерживают введение локдауна на новогодние праздники (40% - против этого)", - говорится в результатах исследования.

Также указано, что в течение последних двух недель уровень поддержки "карантина выходного дня" уменьшился с 49 до 44% (количество противников выросло с 49 до 54%). Только 34% ожидают, что в результате реализации проекта распространение коронавируса уменьшится, при этом 64% - не согласны с этим.



Опрос проведен 28-30 ноября 2020 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.