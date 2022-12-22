Более 50 тысяч человек вернулись на Николаевщину

За последние несколько недель в Николаев вернулись более 50 тысяч человек. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
Отмечается, что жизнь в деоккупированных районах Николаевщины постепенно восстанавливается. Работают больницы, пункты раздачи дров, Пункты несокрушимости, поступает гуманитарная помощь.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в Николаевской области сейчас действуют плановые отключения электроэнергии, но график отключений четко соблюдается.
Отмечается, что жизнь в деоккупированных районах Николаевщины постепенно восстанавливается. Работают больницы, пункты раздачи дров, Пункты несокрушимости, поступает гуманитарная помощь.
Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в Николаевской области сейчас действуют плановые отключения электроэнергии, но график отключений четко соблюдается.
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