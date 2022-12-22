Более 50 тысяч человек вернулись на Николаевщину

16:37 22 декабря Киев, Украина

За последние несколько недель в Николаев вернулись более 50 тысяч человек. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что жизнь в деоккупированных районах Николаевщины постепенно восстанавливается. Работают больницы, пункты раздачи дров, Пункты несокрушимости, поступает гуманитарная помощь.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме страны в Николаевской области сейчас действуют плановые отключения электроэнергии, но график отключений четко соблюдается.