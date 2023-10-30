Более 400 населенных пунктов остаются без света из-за боевых действий и непогоды

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 411 населенных пунктов. Из-за последствий непогоды остаются обесточенными 100 населенных пунктов, из них 27 — более суток. Выработанной электроэнергии достаточно для покрытия потребления, нет оснований для введения графиков отключений.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
По данным энергетиков, 29 октября среднесуточная температура была на 3°C ниже, чем в предыдущее воскресенье 22 октября (11,5°C против 14,5°C). Несмотря на похолодание, вечерний максимум потребления электроэнергии был на 0,2% ниже, чем этот показатель в воскресенье 22 октября.
Также сообщается, что 29 октября для сохранения баланса между потреблением и производством электроэнергии и безопасности работы энергосистемы ограничивалась работа электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) максимальной величиной 892 МВт в отдельные часы.
Электроэнергии, произведенной украинскими электростанциями, достаточно для обеспечения потребностей всех бытовых и юридических потребителей. Укрэнерго не видит оснований для ограничений в энергосистеме, если не будет новых обстрелов. Лимиты потребления не вводились.
30 октября импорт электроэнергии производится в вечерние часы максимального потребления из Словакии и Молдовы. Общий объем 143 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 60 МВт. Экспорт осуществляется в Словакию и Молдову в дневные (период активной работы электростанций на ВИЭ) и ночные часы (суточный минимум потребления) и общим объемом 1321 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 320 МВт.
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