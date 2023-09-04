Более 400 компаний пытаются скрыть бизнес-связи с россией - Опендатабот

14:08 28 августа Киев, Украина





Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными



По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил "российский след" в 20 881 компании зарегистрированной в Украине. За полтора года полномасштабной войны, несмотря на существующие законодательные запреты 401 компания с "российским следом" осуществила изменения и удалила владельцев и бенефициаров из рф.



С начала полномасштабной войны более четырех сотен украинских компаний избавились от "российского следа". Изменения произошли, несмотря на законодательные ограничения, введенные с целью защиты национальных интересов Украины после начала полномасштабного вторжения рф.Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот По состоянию на 23 февраля 2022 года, Опендатабот обнаружил "российский след" в 20 881 компании зарегистрированной в Украине. За полтора года полномасштабной войны, несмотря на существующие законодательные запреты 401 компания с "российским следом" осуществила изменения и удалила владельцев и бенефициаров из рф.

Топ-10 компаний по выручке по результатам 2022 года, убравших связи с рф после 24 февраля 2023 года:

Что известно о запрете смены владельцев в компаниях с "российским следом"

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину был введен мораторий на осуществление регистрационных действий в отношении компаний, собственниками которых являются граждане рф. Это ограничение было введено с тем, чтобы обеспечить защиту национальных интересов по будущим искам Украины в связи с военной агрессией рф.



Пока только отдельные категории граждан рф имеют право осуществлять изменения в компаниях, в которых они являются собственниками, в частности, законно проживающие на территории Украины и имеющие в своей собственности долю в уставном капитале компании до 10%



Кроме того, законодательством не определены никакие ограничения в отношении граждан рф, которые изменили гражданство на любую другую страну, которая не считается страной-агрессором в соответствии с законодательством Украины.