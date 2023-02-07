Более 325 тысяч украинцев сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе в Дие

18:29 07 февраля Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения россии более 325 тысяч украинцев сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе через приложение "Дия".



Об этом рассказали в правительстве.



Озвучивая эту цифру, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков добавил, что обязанность Украины как государства обеспечить необходимый механизм компенсации пострадавшим.

"Мы не будем ждать репараций, а используем арестованные российские активы для компенсаций", - говорит министр.

На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроект, который должен установить механизм компенсации, о котором говорит Кубраков. По идее депутатов, люди, жилье которых разрушили россияне, смогут приобрести новое из-за сертификата.



Размер компенсации будут вычислять комиссии при органах местного самоуправления на основании методики, которую еще предстоит разработать чиновникам.



С сертификатом можно будет купить жилье на первичном или вторичном рынках в любом населенном пункте, но не на временно оккупированных территориях и в местах проведения боевых действий.



Если закон будет принят, то приоритетно будут предоставлять компенсации участникам боевых действий, людям с инвалидностью, которую они получили в результате войны, семьям погибших ветеранов и другим социально уязвимым группам населения.