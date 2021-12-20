Более 2 тысяч коррупционеров за первое полугодие - НАПК

По сообщению пресс-службы НАПК (Национальное агентство по противодействию коррупции), за первое полугодие в реестре коррупционеров насчитывается 2018 человек.

Из них 429 человек обвиняются в уголовных правонарушениях. В административных правонарушениях уличены 1532 особы, а 57 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Возмутительно, но основную часть выявленных коррупционеров составляют служащие (в том числе и бывшие) Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции.

В частности, в реестр коррупционеров включены 102 сотрудника ГУИС:

двое из них привлечены к уголовной ответственности за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом;

99 работников ГУИС привлечены к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации;

один - к дисциплинарной ответственности, ему объявлен выговор.

В реестр коррупционеров также попали 175 полицейских:

12 правоохранителей привлечены к уголовной ответственности за коррупционные правонарушения:

5 полицейских - за принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды (три сержанта, один лейтенант и один старший лейтенант полиции);

7 полицейских попали в этот реестр за злоупотребление влиянием, то есть принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или другого лица за влияние на принятие решения (два старших лейтенанта, три капитана, один майор и один подполковник).

При этом к административной ответственности за несвоевременную подачу декларации привлечены 156 правоохранителей. За несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии привлечен один полицейский.

К дисциплинарной ответственности привлечено семь полицейских:

четверо были уволены за получение неправомерной выгоды или подарка;

трое получили выговор за непринятие мер по недопущению конфликта интересов, а также совершение действий в условиях реального конфликта интересов;

один получил строгий выговор за декларирование недостоверной информации.

Отметим, что по сравнению с предыдущим годом в этом году количество привлеченных к ответственности и внесенных в реестр работников Национальной полиции снизилась на 33%, а ГУИС - на 11%.

Напомним, что образ жизни чиновников проверят на соответствие декларациям. НАПК будет проводить проверку на основании журналистских расследований и других сообщений в СМИ.

Также сообщалось, что большинство дел о нарушениях финансирования партий закрыты. Суды закрыли 80% таких дел, сообщили в НАПК. При этом на рассмотрении находится еще 381 дело.