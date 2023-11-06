Более 20% природоохранных территорий Украины пострадали из-за войны

14:28 06 ноября Киев, Украина

Война оказывает разрушительное влияние на окружающую среду , и ее последствия могут ощущаться не только сейчас, но и будущих поколений. На сегодняшний день война поразила более 20% природоохранных территорий Украины.

Об этом говорится в сообщении Минокружения.



В результате российской вооруженной агрессии на сегодняшний день:

Поражены 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн га.

Под угрозой уничтожения оказались 2,9 млн га территорий Изумрудной сети — 160 территорий, являющихся частью природоохранной сети Европы и охраняемых в рамках законодательства ЕС и Совета Европы.

В зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), имеющих статус благодаря их уникальному биоразнообразию.

Оккупированными остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 млн га.

Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры" и "Пойма Семь Маяков".

Уничтожена вся заповедная зона (1588 га), самый ценный степной участок Джарилгацкого национального природного парка и т.д.

Повреждены обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

В Минокружении отметили, что этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования.