Более 200 украинцев ждут эвакуации из Сектора Газа

17:47 12 октября Киев, Украина

Вывоз украинцев, оказавшихся под угрозой обстрелов в Секторе Газа, пока не начался. Посол Украины в Израиле говорит, что закрыт пункт пропуска с Египтом. На эвакуацию записалось более 200 человек, цифра растет каждый час.





По его словам, эвакуация из Сектора Газа еще не началась, потому что единственный пункт пропуска на Египет — Рафах остается закрытым. В то же время, министерство иностранных дел Египта заявило, что пункт пропуска из Сектора Газы Рафах был открыт все время с 7 октября, и призывает



Посольство Украины не может повлиять на работу пункта пропуска, равно как и другие посольства ничего не могут сделать. Ни европейские страны, ни США до сих пор не эвакуировали ни одного гражданина из Сектора Газы — и даже сотрудников своих посольств.



По словам Корнийчука, количество людей, записавшихся на эвакуацию из Сектора Газа, увеличивается каждый час. Утром 12 октября их было 250. Затем посольство поняло, что не сможем забрать тех, у кого только виды на постоянное проживание в Украине. Эвакуируют только граждан — таких около 220. Это преимущественно женщины, которые вышли замуж за палестинцев, когда-то обучавшихся в Украине. Их дети приобрели гражданство Украины. Сейчас посольство работает с женщинами и детьми. Списки переданы египетской стороне и согласованы.



В Украине все готово к эвакуации, говорит посол. Сотрудники украинского посольства в Египте готовы встретить людей в любое время, проверить документы — нужно ли их обновить. Об этом посол Евгений Корнийчук сказал в эфире телемарафона.По его словам, эвакуация из Сектора Газа еще не началась, потому что единственный пункт пропуска на Египет — Рафах остается закрытым. В то же время, министерство иностранных дел Египта заявило, что пункт пропуска из Сектора Газы Рафах был открыт все время с 7 октября, и призывает Израиль не бить по нему, чтобы пункт смог нормально работать.Посольство Украины не может повлиять на работу пункта пропуска, равно как и другие посольства ничего не могут сделать. Ни европейские страны, ни США до сих пор не эвакуировали ни одного гражданина из Сектора Газы — и даже сотрудников своих посольств.По словам Корнийчука, количество людей, записавшихся на эвакуацию из Сектора Газа, увеличивается каждый час. Утром 12 октября их было 250. Затем посольство поняло, что не сможем забрать тех, у кого только виды на постоянное проживание в Украине. Эвакуируют только граждан — таких около 220. Это преимущественно женщины, которые вышли замуж за палестинцев, когда-то обучавшихся в Украине. Их дети приобрели гражданство Украины. Сейчас посольство работает с женщинами и детьми. Списки переданы египетской стороне и согласованы.В Украине все готово к эвакуации, говорит посол. Сотрудники украинского посольства в Египте готовы встретить людей в любое время, проверить документы — нужно ли их обновить.

"Проблема в том, что идет пинг-понг. Египтяне говорят, что ХАМАС со стороны сектора Газа не пускает, а ХАМАС говорит, что египтяне не пускают. Где правда, непонятно", - сказал Корнийчук.

Госсекретарь США Блинкен поднял этот вопрос перед премьер-министром Израиля Нетаньяху. Поскольку если начнется израильская наземная операция, о которой пока не объявляли официально, то "щадить не будут никого". Возникнет огромный риск, что иностранные граждане, в том числе украинцы, будут под обстрелами. Они уже под обстрелами, отмечает Корнийчук.