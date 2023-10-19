Более 28 тысяч украинцев внесены в Единый реестр лиц, пропавших без вести

12:08 19 октября Киев, Украина

Замглавы МВД Украины Леонид Тимченко сообщил, что в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, внесены более 28 тысяч граждан.

"По состоянию на сегодняшний день у нас около 28 тысяч пропавших без вести при особых обстоятельствах граждан, которых необходимо разыскивать. Есть потребность в отборе образцов ДНК, чтобы сравнивать эту информацию с теми запросами, которые поступают в экспертные учреждения от семей лиц, пропавших без вести", – отметил Тимченко.

По его словам, есть проблема с идентификацией тел, которые остаются на временно оккупированных территориях, в зоне боевых действий, а также во временных захоронениях.

"Поисковые группы не могут зайти, забрать тела и обменять те, что есть у нас. К сожалению, не может быть с агрессором и террористом полноценного сотрудничества по обмену", – добавил замминистра.

По международному опыту на 30 тысяч пропавших без вести должна быть сформирована база из 90 тысяч образцов ДНК. То есть, по меньшей мере, три родственника пропавшего без вести должны предоставить свой генетический образец для исследования.