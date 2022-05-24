Более 261 тысячи ФЛП зарегистрировали заявки на "карантинную" помощь

15:25 20 декабря Киев, Украина

Правительство пошло уже не на один шаг, чтобы облегчить предпринимателям вынужденное состояние простоя из-за карантина. Несмотря на сложное финансовое состояние самого госбюджета, всем ФОПам, которые законно вели деятельность, будет выплачено пособие.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, уже более 261 тысяч ФОПов оформили заявки в приложении Дія для получения финансовой помощи из-за карантина.

"С понедельника начался прием заявок на выплату 8 тысяч гривен помощи для ФОПов и наемных работников, деятельность которых может быть приостановлена в период "карантина зимних каникул" в январе. На сегодня уже более 261 тысяч украинцев успешно оформили заявки через портал и приложение Дія", - сказано в сообщении.

На этой неделе Кабмин поддержал продление срока приема заявок до 31 декабря 2020 года, чтобы этой программой смогло воспользоваться максимальное количество украинцев.

Как сообщалось, украинские ФОП жалуются, что получают отказы в предоставлении финансовой помощи из-за карантина. Так, приложение Дія отображает отказ в выплате, ссылаясь на несоответствие КВЭД - классификацию по виду экономической деятельности.

Также в ГНС заявили о готовности законопроекта для ФОПов. В документ законодательные изменения вносились в соответствии с требованиями протестующих представителей бизнеса.