Более 100 компаний в Украине производят дроны - Федоров

"Финансирование увеличено, есть положительная динамика. Но этого недостаточно, нам нужно еще больше БПЛА. Мы поймем, что у нас достаточно беспилотников только тогда, когда мы выйдем на границы 1991 года. Производство необходимо увеличивать и стимулировать", - добавил Федоров.