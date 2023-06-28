Более 100 компаний в Украине производят дроны - Федоров

По сравнению с прошлым годом на июнь 2023 года производство беспилотников в Украине по некоторым категориям выросло в десятки, а иногда и в сотни раз. Всего на рынке работают более 100 компаний, производящих дроны.
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, уже 40 украинских беспилотников при этом прошли процедуру ввода в эксплуатацию и получают государственные контракты.
Министр также отметил, что на украинском рынке сейчас происходит технологическая революция, которой предшествовало устранение ряда ограничений. В частности, был введен fast-track для БПЛА, отменен НДС и ввозная пошлина на комплектующие для дронов, упрощен допуск для эксплуатации и т.д.
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, уже 40 украинских беспилотников при этом прошли процедуру ввода в эксплуатацию и получают государственные контракты.
Министр также отметил, что на украинском рынке сейчас происходит технологическая революция, которой предшествовало устранение ряда ограничений. В частности, был введен fast-track для БПЛА, отменен НДС и ввозная пошлина на комплектующие для дронов, упрощен допуск для эксплуатации и т.д.
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