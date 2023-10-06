Более 1600 детей стали жертвами полномасштабной вооруженной агрессии россии

Более 1634 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 6 октября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 505 детей погибли и более 1129 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 488, Харьковской - 301, Киевской - 129, Херсонской - 128, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 72, Луганской - 67.
Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 488, Харьковской - 301, Киевской - 129, Херсонской - 128, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 72, Луганской - 67.
- 5 октября в результате обстрела войсками рф сельского кафе-магазина в с. Гроза Харьковской области погиб 8-летний мальчик.
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