Более 1600 детей стали жертвами полномасштабной вооруженной агрессии россии

09:31 06 октября Киев, Украина

Более 1634 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 6 октября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 505 детей погибли и более 1129 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 488, Харьковской - 301, Киевской - 129, Херсонской - 128, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 72, Луганской - 67.