Более 1600 детей пострадали в Украине из-за российской агрессии

10:31 21 сентября Киев, Украина

Более 1628 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 21 сентября, по официальной информации ювенальных прокуроров, 504 ребенка погибли и более 1124 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, пояснили в ОГПУ.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 487, Харьковской - 300, Киевской - 129, Херсонской - 124, Запорожской - 99, Николаевской - 97, Днепропетровской - 96, Черниговской - 71, Луганской - 67.