Более 1472 детей пострадали в результате вооруженной агрессии в Украине

09:44 30 мая Киев, Украина

По состоянию на утро 30 мая более 1472 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 483 ребенка погибли и по меньшей мере 989 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.



Эти цифры не окончательны, отметили в ОГПУ. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 279, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 73, Черниговской - 71, Луганской - 67.