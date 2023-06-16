Более 1472 детей пострадали в результате вооруженной агрессии в Украине

По состоянию на утро 30 мая более 1472 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров, 483 ребенка погибли и по меньшей мере 989 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
Эти цифры не окончательны, отметили в ОГПУ. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 279, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 73, Черниговской - 71, Луганской - 67.
Эти цифры не окончательны, отметили в ОГПУ. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 462, Харьковской - 279, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 91, Николаевской - 89, Днепропетровской - 73, Черниговской - 71, Луганской - 67.
- 29 мая из-за обстрела войсками рф пгт. Покровское Днепропетровской области ранен 11-летний мальчик.
- 29 мая в результате ракетных обстрелов войском рф пгт. Ковшаровка Харьковской области получил ранение 15-летний молодой человек.
- 27 мая в результате обстрела с. Чайкино Черниговской области травмирована 14-летняя девочка.
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